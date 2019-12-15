السلطات السعودية تتحرك ضد متورطين بنشر فيديو ”نزع العباءة“

أصدرت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم الأحد، أمرًا بتحريك دعوى جزائية عامة ضد المتورطين بتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الغضب بالمملكة.
وفي وقت سابق اليوم أثار مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي غضب سعوديين، حيث يظهر فيه شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد ”زمن العباءة قد ولّى“ وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه، ثم يقوم بتقبيل يدها.
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أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، ويظهر فيه شاب وفتاة في مشهد درامي كما يبدو، غضبًا واسعًا في المملكة، حيث اعتبره نشطاء جريئًا، بينما ذهب آخرون لاعتباره ”مسيئًا ومنافيًا لعادات وتقاليد المملكة“. ويظهر في الفيديو شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد أن زمن العباءة قد ولّى وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه على حد قوله، بجانب تقبيله ليدها. وطالب سعوديون الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث وسرعة القبض على الشاب والفتاة اللذين ظهرا في المقطع المتداول #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الرياض #موسم_الرياض #العباية #جرائم #هيئة_الترفيه #سعوديون #خطة_2030 #ترند #saudi #trend #news #video #حاسبوا_المسيء_للعبايه
ونقلت صحيفة سبق المحلية عن مصدر في النيابة العامة السعودية قوله ”إن الدعوى تأتي استنادًا لنظام الإجراءات الجزائية، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به“.
وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد ”تتابع كل ما ينطوي على مساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة“.