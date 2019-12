السلطات السعودية تتحرك ضد متورطين بنشر فيديو ”نزع العباءة“

View this post on Instagram

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، ويظهر فيه شاب وفتاة في مشهد درامي كما يبدو، غضبًا واسعًا في المملكة، حيث اعتبره نشطاء جريئًا، بينما ذهب آخرون لاعتباره "مسيئًا ومنافيًا لعادات وتقاليد المملكة". ويظهر في الفيديو شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد أن زمن العباءة قد ولّى وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه على حد قوله، بجانب تقبيله ليدها. وطالب سعوديون الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث وسرعة القبض على الشاب والفتاة اللذين ظهرا في المقطع المتداول