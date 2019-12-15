السلطات السعودية تتحرك ضد متورطين بنشر فيديو ”نزع العباءة“

أصدرت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم الأحد، أمرًا بتحريك دعوى جزائية عامة ضد المتورطين بتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الغضب بالمملكة.

وفي وقت سابق اليوم أثار مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي غضب سعوديين، حيث يظهر فيه شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد ”زمن العباءة قد ولّى“ وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه، ثم يقوم بتقبيل يدها.

ونقلت صحيفة سبق المحلية عن مصدر في النيابة العامة السعودية قوله ”إن الدعوى تأتي استنادًا لنظام الإجراءات الجزائية، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به“.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد ”تتابع كل ما ينطوي على مساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة“.