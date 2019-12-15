 نزع عباءتها وقبل يدها.. مشهد جريء بين شاب وفتاة يثير الغضب في السعودية‎‎ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نزع عباءتها وقبل يدها.. مشهد جريء بين شاب وفتاة يثير الغضب في السعودية‎‎ (فيديو)

نزع عباءتها وقبل يدها.. مشهد جريء بين شاب وفتاة يثير الغضب في السعودية‎‎ (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، ويظهر فيه شاب وفتاة في مشهد درامي كما يبدو، غضبًا واسعًا في المملكة، حيث اعتبره نشطاء جريئًا، بينما ذهب آخرون لاعتباره ”مسيئًا ومنافيًا لعادات وتقاليد المملكة“.

ويظهر في الفيديو شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد أن زمن العباءة قد ولّى وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه على حد قوله، بجانب تقبيله ليدها.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين، فيما لم تتضح بالضبط هوية بطلي الفيديو ولا الشخص الذي كان يصورهما، وما إذا كان ذلك المشهد جزءًا من عمل درامي أو توثيقي أو دعائي.

واختار كثير من المغردين السعوديين إبلاغ الجهات المختصة في السعودية مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية، عن محتوى الفيديو، والمطالبة بمحاسبة الأشخاص الذين ظهروا فيه.

بينما دون عدد آخر عبارات غاضبة من الفكرة التي يروج لها الفيديو، واعتبروا أنه ”يحاول إظهار الانفتاح الثقافي والفني الذي تعيشه المملكة على أنه ضد ارتداء العباءة أو يناقض عادات وتقاليد المملكة المحافظة“.

 

ويقول مدونون سعوديون، إن الممثلة في المشهد، من جنسية عربية وظهرت في وسائل الإعلام السعودية، فيما تردد أن الشخص الذي ظهر بزي سعودي مقيم سوري في المملكة ويحمل اسم هاني حامد المحمد.

ونفى حساب يحمل اسم هاني أن يكون هو الشخص الذي ظهر في الفيديو المثير للجدل، قائلًا: ”أنا مخرج تلفزيوني ولم أمثل في هذا المقطع وليست لي أية علاقة به“.

ولم يتسنَّ لـ ”إرم نيوز“ التثبت من تاريخ تصوير الفيديو ومكانه، كما لم يرد أي تعقيب رسمي من قبل السلطات السعودية، على الجدل الذي أثاره حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

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