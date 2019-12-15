نزع عباءتها وقبل يدها.. مشهد جريء بين شاب وفتاة يثير الغضب في السعودية‎‎ (فيديو)

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، ويظهر فيه شاب وفتاة في مشهد درامي كما يبدو، غضبًا واسعًا في المملكة، حيث اعتبره نشطاء جريئًا، بينما ذهب آخرون لاعتباره ”مسيئًا ومنافيًا لعادات وتقاليد المملكة“.

ويظهر في الفيديو شاب يدخل على فتاة في غرفة، قبل أن يقوم بنزع عباءتها وهو يردد أن زمن العباءة قد ولّى وأن هذا الزمن هو زمن الترفيه على حد قوله، بجانب تقبيله ليدها.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بين المدونين السعوديين، فيما لم تتضح بالضبط هوية بطلي الفيديو ولا الشخص الذي كان يصورهما، وما إذا كان ذلك المشهد جزءًا من عمل درامي أو توثيقي أو دعائي.

واختار كثير من المغردين السعوديين إبلاغ الجهات المختصة في السعودية مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية، عن محتوى الفيديو، والمطالبة بمحاسبة الأشخاص الذين ظهروا فيه.

منا للنايبة العامة والامن العام@bip_ksa @security_gov

هل النظام بالمملكة والمرحلة الحالية يسمحان بهذا !

ان كان يجاهر بمعصيته فمعاقبة هذا الرخيص وترحيل الرخيصة التي معه مطلب.

ومنا لهيئة الترفيه @GEA_SA

هل تدعو هيئة الترفيه للخلوة ونزع العباءة كما قال السفيه !#شخص_يجاهر_بالمعصية pic.twitter.com/7dof4kYeI0 — سلمان البديني .. (@twaqee3) December 15, 2019

بينما دون عدد آخر عبارات غاضبة من الفكرة التي يروج لها الفيديو، واعتبروا أنه ”يحاول إظهار الانفتاح الثقافي والفني الذي تعيشه المملكة على أنه ضد ارتداء العباءة أو يناقض عادات وتقاليد المملكة المحافظة“.

???????? لازم فيه قانون يوقف هالاشكال المنحطه لكي لايشوهون بلدنا وترفيهنا ولبسنا مو معقوله كل شوي طالع لنا رخيص ورخيصه يعلقون انحطاطهم على العبايه والترفيه وكل شي يخص مملكتنا وعاداتنا الى متى هالاشكال يستفزون الشعب وساكتين لهم ؟!!؟؟ #شخص_يجاهر_بالمعصية — Non (@j56884) December 15, 2019

على ما يبدوا لي ان المقطع مرتب له ومقصود التصوير والكلام بهدف إقناع الرجال بالمبادرة بطلب خلع العبايات لمحارمهم لانه بالنهاية لما أراد أن يتعمق بالتحرش هي قالت لا لا وطلبت إيقاف التصوير

#شخص_يجاهر_بالمعصية — طايل بن موطان (@TailMotan) December 15, 2019

زعران ومقيمين في بلاد الحرمين ويستخدموا الزي الرسمي للإساءه ونشر العهر والدعاره في بلدنا اين النيابه واين اهل الغيره على الدين ان مانت منتسره في بلادهم هالتصرفات فلاينشروها فالفساد نخر الأمه #شخص_يجاهر_بالمعصيه — ناصر (@Nasser666000Op) December 15, 2019

ويقول مدونون سعوديون، إن الممثلة في المشهد، من جنسية عربية وظهرت في وسائل الإعلام السعودية، فيما تردد أن الشخص الذي ظهر بزي سعودي مقيم سوري في المملكة ويحمل اسم هاني حامد المحمد.

ونفى حساب يحمل اسم هاني أن يكون هو الشخص الذي ظهر في الفيديو المثير للجدل، قائلًا: ”أنا مخرج تلفزيوني ولم أمثل في هذا المقطع وليست لي أية علاقة به“.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يوجد هنالك مقطع متداول باسم مخرج سوري في وسائل التواصل الاجتماعي على انه انا . وهذا شي غير صحيح بتاتاً. انا مخرج تلفزيوني وليس من مثل هذا المقطع وليس لي اي علاقة فية وعندي علاقات كثيرة من مشاهير وفنانين ولكن هذا ليس انا. — tvhani (@HaniTv1981) December 15, 2019

ولم يتسنَّ لـ ”إرم نيوز“ التثبت من تاريخ تصوير الفيديو ومكانه، كما لم يرد أي تعقيب رسمي من قبل السلطات السعودية، على الجدل الذي أثاره حتى ساعة إعداد هذا التقرير.