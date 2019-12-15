مصر.. إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي بالضرب على طفلها

أخلت النيابة العامة في مصر مساء السبت، سبيل الأم المتهمة بالتعدي بالضرب على طفلها، نكاية في والده نتيجة خلافات بينهما.

كما قررت النيابة تسليم الطفل لشقيقة والدته ”خالته“، بعد تقديم العلاج اللازم له في أحد دور الرعاية، وكذلك عرض الأم على أخصائيين بمجلس الأمومة والطفولة لبيان سلامتها النفسية.

وجاء قرار النيابة بعد ساعات من التحقيقات مع الأم المتهمة، والتي ظهرت في مقطع الفيديو الذي أثار الجدل والغضب لدى الكثيرين، حيث اعترفت بقيامها بالاعتداء على طفلها ”مروان“، لوجود خلافات مع والده، ومن ثم سعيها، لإجباره على تنفيذ بعض المتطلبات.

يذكر أن فريق من وزارة التضامن الإجتماعي، والنيابة العامة انتقل لمقر وجود الطفل مع والدته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحماية الطفل من بطش والدته، حتى تم القبض عليها، ومثولها أمام رجال الأمن بمحافظة الجيزة، ورجال النيابة العامة، وصولاً لصدور القرارات السابقة.