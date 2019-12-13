القبض على فلسطيني هدد بتفجير نفسه قرب أحد البنوك‎ بمصر

ألقت قوات الأمن في مصر، الجمعة، القبض على شاب فلسطيني الجنسية في بداية العقد الثالث من العمر، بعد تهديده بتفجير نفسه أمام مقر أحد البنوك، وحديثه عن حمل قنبلة في حقيبة لاستخدامها في التفجير.

وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ إلى رجال الأمن بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، يفيد بوجود شاب يحمل جنسية عربية ويحمل حقيبة ويهدد بتفجير نفسه مستخدمًا قنبلة، لينتقل رجال الأمن والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات لمحل الواقعة.

وتمكن رجال الأمن من التحفظ على الشاب، حيث تبين أنه فلسطيني الجنسية ”ع.ع.أ-20 عامًا“، ولا يوجد قنبلة في الحقيبة التي يحملها، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة، والتي بدورها تولّت التحقيق مع الشاب، لحين اتخاذ قرار قضائي بشأنه.