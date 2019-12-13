فلسطيني يقتل زوجته في ظروف غامضة ويخفي جثمانها

عثرت السلطات الأمنية الفلسطينية، اليوم الجمعة، على جثة سيدة فلسطينية من مدينة الخليل بالضفة الغربية، قُتلت في ظروف غامضة، بحسب المتحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي إرزيقات، في تصريح نشرته وكالة الأنباء ”وفا“: إن السيدة ”وجدت مقتولة بالقرب من البحر الميت”.

وأضاف أن قوات الأمن الفلسطينية ”ألقت القبض على شخص مشتبه به“، مؤكدًا أن الشرطة والنيابة ”باشرتا التحقيق في ملابسات الحادث“.

بدوره، أشار موقع ”رام الله“ الإخباري المحلي إلى أن المتهم ”اعترف بجريمته وتم ضبط أداة الجريمة“.

من جهتها، أصدرت عائلة ”أبوهواش“ بيانًا قالت فيه إن القتيلة تدعى روان ظاهر أبو هواش وإن المتهم بقتلها هو ”ابنهم عادل أحمد أبوهواش“ وهو زوج القتيلة.

وأوضح بيان العائلة أن المتهم ”قتل زوجته المغدورة وأخفى جثتها قرب البحر الميت في أريحا“، معربًا عن إدانة العائلة لهذه الجريمة البشعة.