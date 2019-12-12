السعودية.. صاحب واقعة الاعتداء على النساء غير المنقبات يحوّل للصحة النفسية

أفادت مصادر بأن السلطات السعودية أحالت ملقي الحذاء على مجموعة من السيدات غير المنقبات أمام مقر إحدى الأسواق الكبيرة بالمحافظة، إلى مجمع الصحة النفسية بمنطقة المدينة المنورة؛ للكشف عليه وتلقي العلاج.

وبحسب موقع ”سبق“ المحلي، باشرت الجهات المختصة، مساء أمس الأول، ملف القضية لإكمال التحقيقات .

وأثار الرجل مجهول الهوية، جدلًا واسعًا في السعودية؛ بعدما ظهر في مقطع فيديو يقف في أحد الشوارع الرئيسة ويحث النساء بصوتٍ عالٍ على ارتداء النقاب قبل أن يقوم بضرب نساء كنَّ يصورْنَ خطبته الغريبة.

ويظهر في الفيديو الذي أعيد تداوله على نطاق واسع، رجلًا يرتدي زيًا سعوديًا تقليديًا ويستشهد بآية من القرآن الكريم في حثه النساء على الحشمة، كارتداء النقاب، وعدم استخدام العطور إذا خرجْنَ من منازلهن.