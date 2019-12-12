السعودية.. صاحب واقعة الاعتداء على النساء غير المنقبات يحوّل للصحة النفسية

أفادت مصادر بأن السلطات السعودية أحالت ملقي الحذاء على مجموعة من السيدات غير المنقبات أمام مقر إحدى الأسواق الكبيرة بالمحافظة، إلى مجمع الصحة النفسية بمنطقة المدينة المنورة؛ للكشف عليه وتلقي العلاج.
وبحسب موقع ”سبق“ المحلي، باشرت الجهات المختصة، مساء أمس الأول، ملف القضية لإكمال التحقيقات .
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ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة #ينبع، واعظا دينيا قيل إنه مريض نفسيا، قام بالصراخ على النساء في الشارع ورمى إحداهن بحذائه بعد أن وجّه إليها تهمة "الزنى" بسبب كشف وجهها في مكان عام، حيث قال:" هذه المرأة التي تمشي أمامنا زانية"، وسمع من خلال الفيديو صراخ الفتيات وهن يوثقن المشهد، وفق ما أوردت صحيفة #سبق السعودية. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك# تفاعل #السعودية #الرياض #اعتداء #حوادث #جرائم #جازان #نجران #فيديوهات #ترند #saudi #vidoe #trend #riyadh #accident
وأثار الرجل مجهول الهوية، جدلًا واسعًا في السعودية؛ بعدما ظهر في مقطع فيديو يقف في أحد الشوارع الرئيسة ويحث النساء بصوتٍ عالٍ على ارتداء النقاب قبل أن يقوم بضرب نساء كنَّ يصورْنَ خطبته الغريبة.
ويظهر في الفيديو الذي أعيد تداوله على نطاق واسع، رجلًا يرتدي زيًا سعوديًا تقليديًا ويستشهد بآية من القرآن الكريم في حثه النساء على الحشمة، كارتداء النقاب، وعدم استخدام العطور إذا خرجْنَ من منازلهن.