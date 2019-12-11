الكويت.. حادث سير ينقذ كورية من خاطفها

نجت امرأة كورية من الخطف بعد أن تعرض الخاطف لحادث تصادم على الطريق بمنطقة السالمية في الكويت.

وتشير التفاصيل إلى أن المرأة الأجنبية المقيمة في الكويت، فوجئت أثناء سيرها في أحد شوارع السالمية بشخص يطلب منها إبراز بطاقتها المدنية بزعم أنه رجل مباحث، وفق ما أوردت صحيفة ”الراي“ المحلية.

وعندما سلمته البطاقة تبيّن أن إقامتها صالحة ولا توجد بحقها أي مخالفة، إلا أنه أجبرها على صعود مركبته لإحالتها إلى المخفر، ما أثار مخاوفها وشكت في أمره، لكنها لم تجد بدًا من الاستسلام؛ خشية إيذائها.

وقال مصدر أمني: ”عندما تحرك الشخص بمركبته، شعرت بمزيد من الخوف، واكتشفت أنها في عهدة خاطف، وعملت على مقاومته، لكنه هددها بسلاح أبيض أشهره في وجهها. وفي هذه الأثناء فقد السيطرة على مركبته واصطدم بمركبة أخرى، فاقتنصت الفرصة وترجلت من سيارته وفرت هاربةً، ولم يتمكن من اللحاق بها، لانشغاله بالحادث المروري“.

وأضاف أن ”السيدة الكورية توجهت إلى مخفر السالمية وروت لرجال الأمن ما حصل لها، وأدلت ببيانات لوحة سيارة المتهم“، وتبين لرجال المباحث أن السيارة تعود لشخص لا علاقة له بوزارة الداخلية، ومن المحتمل أن يكون منتحلًا لصفة رجال مباحث.

وسجلت قضية محاولة خطف وانتحال صفة، وأحيلت إلى المباحث، لضبط صاحب المركبة.