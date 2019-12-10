جريمة بشعة.. مصرية تقتل طفليها من أجل الطلاق‎

أقدمت سيدة مصرية على التخلص من طفليها بدواء قاتل؛ انتقامًا من زوجها، وحتى تتمكن من الطلاق منه في محافظة الدقهلية.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية بلاغًا من (س .ع .ر) 30 عامًا يفيد بوفاة طفلته ريماس 3 أعوام في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطفله الثاني جمال 5 أعوام في 28 نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.

وأضاف في بلاغه أنه عثر عقب ذلك بمنزله على علبة دواء بها 4 شرائط فارغه لعقار ”الاندرينال“، مما دفعه للشك في أن وفاة طفليه كانت جنائيًا.

وبإجراء التحريات وتشكيل فريق بحث، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته، وتدعى (لمياء ع س) 24 عامًا ربة منزل، وجرى ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وقالت المتهمة في التحقيقات إنها أقدمت على ارتكاب الجريمة بقصد الطلاق من زوجها، مبينة أنها قامت بشراء هذا العقار من إحدى الصيدليات لعلمها أنه يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية ويسبب الوفاة، فقامت بإعطاء كمية كبيرة منه لطفليها، مما أدى إلى وفاتهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.