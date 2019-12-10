ضبط امرأة سعودية نشرت فيديو مثيرًا للجدل قبل أشهر.. تعرّف على قصتها (فيديو)

كشفت شرطة منطقة القصيم في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مواطنة سعودية في العقد الخامس من عمرها، بعد أشهر من نشرها مقطع فيديو ”احتوى ألفاظًا وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير“.
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المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم بالسعودية يعلن القبض على سيدة نشرت مقطع الفيديو قبل أشهر، احتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير، والمتهمة مواطنة في العقد الخامس من العمر. . وربط مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي بين بيان الشرطة ومقطع فيديو مثير للجدل نُشر في سبتمبر الماضي. . وتظهر في الفيديو مجموعة من الفتيات متجمعات في عدة فعاليات ترفيهية شهدتها مدن المملكة في الفترة الماضية، بينما يسمع صوت امرأة تخاطب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وتنتقد فعاليات الترفيه التي تنظمها الهيئة. . #إرم_نيوز #القصيم #السعودية #موسم_الرياض #تركي_آل_الشيخ #هيئه_الترفيه #شرطة_القصيم #اخبار #منوعات #جدة #الرياض #مكة #المدينة #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Trend #news #video #ksa #saudiarabia
وقال بيان رسمي للشرطة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إن المتهمة موقوفة حاليًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ تطبيقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
رسالة من امرأة وطنية غيورة إلى المستشار #تركي_آل_الشيخ @Turki_alalshikh pic.twitter.com/4tGxc7Ux49
— التفريط (@TAFRIT_KSA) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩
ولم يكشف البيان عن تفاصيل أكثر عن المتهمة، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين بيان الشرطة ومقطع فيديو مثير للجدل نُشر في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتظهر في الفيديو مجموعة من الفتيات متجمعات في عدة فعاليات ترفيهية شهدتها مدن المملكة في الفترة الماضية، بينما يسمع صوت امرأة تخاطب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وتنتقد فعاليات الترفيه التي تنظمها الهيئة.
وتقول المرأة إنها ليست ضد الترفيه الذي يدعم اقتصاد المملكة، لكنها تعارض الفعاليات المقامة مثل استقدام المغنين الإباحيين ونصب التماثيل، على حد قولها.
وقال بيان الشرطة إن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية مَن قام بتسجيل الفيديو ونشره، دون أن يكشف عن تاريخ نشر الفيديو أول مرة.
ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.