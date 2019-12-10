ضبط امرأة سعودية نشرت فيديو مثيرًا للجدل قبل أشهر.. تعرّف على قصتها (فيديو)

كشفت شرطة منطقة القصيم في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مواطنة سعودية في العقد الخامس من عمرها، بعد أشهر من نشرها مقطع فيديو ”احتوى ألفاظًا وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير“.

وقال بيان رسمي للشرطة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إن المتهمة موقوفة حاليًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ تطبيقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل أكثر عن المتهمة، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين بيان الشرطة ومقطع فيديو مثير للجدل نُشر في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الفتيات متجمعات في عدة فعاليات ترفيهية شهدتها مدن المملكة في الفترة الماضية، بينما يسمع صوت امرأة تخاطب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وتنتقد فعاليات الترفيه التي تنظمها الهيئة.

وتقول المرأة إنها ليست ضد الترفيه الذي يدعم اقتصاد المملكة، لكنها تعارض الفعاليات المقامة مثل استقدام المغنين الإباحيين ونصب التماثيل، على حد قولها.

وقال بيان الشرطة إن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية مَن قام بتسجيل الفيديو ونشره، دون أن يكشف عن تاريخ نشر الفيديو أول مرة.

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