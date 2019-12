ضبط امرأة سعودية نشرت فيديو مثيرًا للجدل قبل أشهر.. تعرّف على قصتها (فيديو)

View this post on Instagram

المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم بالسعودية يعلن القبض على سيدة نشرت مقطع الفيديو قبل أشهر، احتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن الإساءة والتشهير بالغير، والمتهمة مواطنة في العقد الخامس من العمر. . وربط مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي بين بيان الشرطة ومقطع فيديو مثير للجدل نُشر في سبتمبر الماضي. . وتظهر في الفيديو مجموعة من الفتيات متجمعات في عدة فعاليات ترفيهية شهدتها مدن المملكة في الفترة الماضية، بينما يسمع صوت امرأة تخاطب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وتنتقد فعاليات الترفيه التي تنظمها الهيئة.