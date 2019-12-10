إلزام كويتي بدفع 99 ألف دولار لفتاة وعدها بالزواج وأخلف وعده

ألزمت محكمة التمييز في الكويت، شابًّا بدفع مبلغ 30 ألف دينار أي نحو (99 ألف دولار) لإحدى الفتيات، بعد احتياله عليها وأخذ المبلغ المذكور منها ووعدها كذِبًا بالزواج.

وتقدمت الفتاة سابقًا بشكوى ضد الشاب الذي أوهمها بالزواج للحصول على مبلغ مالي لافتتاح مشروعه الخاص الذي يؤهله للزواج منها، حيث هرب بمجرد حصوله على المبلغ، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأوضحت المحامية حوراء الحبيب، دفاع الفتاة المدعيَة، أن موكلتها لجأت إلى القضاء للحصول على حقها بعد أن قامت باقتراض المبلغ المذكور من أحد المصارف لإعطائه للشاب الذي أوهمها بالزواج.

وأضافت المحامية الحبيب أنها قدمت إلى المحكمة المستندات والفواتير التي توثق كلام الفتاة المدعيَة، والتي تم بناءً عليها سحب القرض وإعطاؤه للمتهم.