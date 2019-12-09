حبس المغرد الكويتي مساعد المسيليم 5 أعوام يرفع سنوات سجنه إلى 87 عامًا

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، بسجن الناشط والمغرد مساعد المسيليم، 5 أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونشر أخبار كاذبة، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

ويأتي حكم اليوم، بعد أيام قليلة من حكم آخر بسجن مساعد المسيليم 7 أعوام، بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد والسلطة القضائية، لتصل أحكام السجن بحقه إلى 87 عامًا.

«الجنايات» تقضي بحبس المغرد مساعد المسيليم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة العيب بالذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة pic.twitter.com/vWo0EGqPt0 — الراي (@AlraiMediaGroup) December 9, 2019

وهذا ليس الحكم الأول بحق المسيليم المقيم خارج الكويت، فقد سبق أن أصدرت المحاكم الكويتية أحكامًا ضده، أحدها في شهر تموز/ يوليو الماضي، حين قضت بسجنه 5 أعوام بتهمة ”القيام بعمل عدائي ضد دولة الإمارات والعيب بالذات الأميرية“.