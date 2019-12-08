الكويت.. سبعيني ينجو من عقوبة التحرش بخادمة لكبر سنه

نجا رجل سبعيني في الكويت من عقوبة السجن لإدانته بالتحرش بعاملة منزلية في مصعد مركز صحي كان -على ما يبدو- يتلقى فيه الرعاية الصحية.

وفي التفاصيل، فإن مواطنة كويتية تقدمت بشكوى قضائية للمركز الأمني بحق المتهم، اتهمته من خلالها بـ“التحريض على الفسق والفجور“، بعد أن ”داعب“ بيده رقبة العاملة.

إزاء ذلك، أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، مبررًا فعلته بقوله ”بأنه كبير في السن ولم يسعفه النظر، وكان يريد مداعبة الطفلة التي كانت تحملها العاملة بين ذراعيها، وإنه لمس رقبة الخادمة عن طريق الخطأ“.

لكن تحريات المباحث توصلت من خلال التسجيل الخاص بكاميرا المصعد، إلى أن المتهم لمس رقبة الخادمة ثلاث مرات، وقال كلامًا لم يتم تفريغه في المحضر؛ كون التسجيل لا يحتوي على الصوت حسب صحيفة الراي المحلية.

وفي البداية قضت محكمة الجنح بحبس المتهم السبعيني ثلاثة أشهر مع وقف النفاذ.

إلا أن المتهم استأنف الحكم لتقضي محكمة الجنح المستأنفة الحكم عليه بالامتناع عن النطق بعقابه نظرًا لكبر سنّه.