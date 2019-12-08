الكشف عن تفاصيل مثيرة حول وافد باكستاني انتحل صفة موظف كويتي بوزارة العدل

كشفت مصادر أمنية كويتية، تفاصيل مثيرة بشأن قضية انتحال وافد باكستاني صفة مندوب إعلان محكمة بوزارة العدل، بعد أن تم اكتشاف أمره من قبل رجال الأمن وضبطه للتحقيق معه حول تفاصيل القضية والاتهامات التي طالت عددًا من المحامين في الكويت.

وتأتي هذه التفاصيل بعد إعلان وزارة الداخلية عن ”ضبط وافد آسيوي انتحل صفة مندوب إعلان محكمة بعد الاشتباه فيه من قبل رجال أمن مخفر الفروانية في أثناء تواجده لديهم للحصول على أختام تتعلق بعمله الذي يدعيه، إذ تم ضبطه بعد محاولته الهرب، وحجزه على ذمة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة“.

وقالت المصادر الأمنية لصحيفة ”الأنباء“ المحلية، إن ”التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المتهم (وهو متزوج من كويتية) كان من الصعب اكتشاف أنه وافد نظرًا لكونه يرتدي الزي الوطني ويتحدث اللهجة الكويتية بطلاقة، وهو ما دفعه إلى ممارسة أعماله المشبوهة“.

وأوضحت المصادر، أن ”الوافد المتهم كشف عن تورط وافد عربي معه في الجريمة، فضلًا عن ادعائه بأن عمله يتم لصالح محامين، جارٍ العمل لتحديد أسمائهم والتحقيق معهم لمعرفة علاقتهم به“.

ويتمثل عمل الوافد الباكستاني بأن ”يتقدم إلى المخافر بصفته مندوب إعلان محكمة للحصول على أختام بعدم الاستدلال على عنوان شخص لديه قضية أمام القضاء الكويتي ليتم صدور حكم قضائي غيابي بحقه، وهو ما قد يُعرِّض بعض الأشخاص للضرر نتيجة صدور هذا الحكم الغيابي“.

وقد تم اكتشاف أمر الوافد في مخفر الفروانية بعد طلب الضابط هوية الوافد المتهم فأجابه بأن ”هويته في السيارة وحاول الهروب، فتمت محاصرته حتى أحضر هويته“، واتضح أنه ”من الجنسية الباكستانية وليس مواطنًا، وأنه عامل في أحد المشروعات وليس مندوبًا في وزارة العدل“.