بعد تعرضه لحادث مروع.. أمريكي يحصل على تعويض بـ21 مليون دولار (صور)

أصدرت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حكمًا بتعويض ضخم لسائق دراجة نارية؛ بعدما تعرض لحادث مروع كاد أن يودي بحياته.

وأصدرت المحكمة العليا في مدينة لوس أنجلوس مؤخرًا، قرارًا بتعويض لـ ”ماثيو رادا“ (28 عامًا) تبلغ قيمته 21.5 مليون دولار، بعد جلسات طويلة استمرت عامًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعرض ماثيو للحادث على يد سائق سيارة يدعى جاستن ديبماباساك، حيث صدمته السيارة بقوة ودفعته مسافة طويلة وسط طريق سريع.

يأتي هذا الحكم بعد عام من الدعوى، إذ رفع ماثيو في مارس عام 2018، بعد شهر من الحادث، دعوى قضائية ضد جاستن ومديره مالك شركة سيارات تدعى هاردين أرفين، وذكرت التقارير أن الحادث أدى إلى اصطدام ماثيو بمقطورة، مما زاد الأمر خطورة.

وقال محامو ماثيو في بيان، إنه عانى من إصابات خطيرة أثرت على نمط حياته، حيث أُصيب بكسر في عظم الفخذ الأيمن وكسور متعددة في ذراعه الأيمن، بالإضافة إلى كسر في العمود الفقري.

وأضاف المحامون أن الحادث نتج عنه أثار مزمنة، إضافة إلى التأثير على الحالة النفسية لماثيو، كما أشاروا إلى أنه بعد الحادث، أصبح ماثيو عاجزًا عن العمل كمصمم غرافيك.

واتهم سائق السيارة بالإهمال وأنه مسؤول عن الحادث، وحكمت المحكمة مؤخرًا، بحصول ماثيو على 3.5 مليون دولار كتعويض مادي، وتعويض آخر بقيمة 18 مليون دولار، عما سببه الحادث من أضرار نفسية وغيره.

وذكر محامو ماثيو أنه قبل حكم المحكمة بالتعويض، عرض سائق السيارة ومديره على ماثيو، تعويضًا قيمته 4 ملايين دولار، ولكن المحامي أوضح أن ماثيو لجأ إلى المحكمة عندما عجز الطرفان عن التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة التعويض التي يستحقها ماثيو، نظرًا للأضرار المادية والنفسية الناتجة عن الحادث.

وبعد حكم المحكمة أخيرًا بالتعويض الهائل، نقل المحامي تعليق ماثيو على الحكم للصحيفة، وقال: ”إنه ممتن للغاية لقرار المحكمة“.