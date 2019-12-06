3 آلاف اعتداء جنسي على مستخدمي ”أوبر“ في أمريكا 2018

قالت شركة ”أوبر تكنولوجيز“ لخدمات نقل الركاب، أمس الخميس، إنها تلقت أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية تتعلق برحلاتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاغتصاب، في عام 2018، خلال رحلاتها التي بلغت حوالي 1.3 مليار رحلة.

وأضافت ”أوبر“، في تقرير، أن أرقام 2018 تمثل انخفاضا بنسبة 16% في معدل الحوادث، مقارنة بالعام السابق، في الفئات الخمس الأكثر خطورة للاعتداءات الجنسية المبلغ عنها.

وقالت ”أوبر“، إن 99 % من جميع رحلاتها بالولايات المتحدة التي بلغت حصيلتها 2.3 مليار دولار في عامي 2017 و 2018، انتهت دون حوادث تتعلق بالسلامة.

ويهدف تقرير ”أوبر“ إلى طمأنة السائقين والجماهير بأنها جادة بشأن السلامة.

ويأتي التقرير المكون من 84 صفحة، بعد أسبوعين تقريبا، من إعلان ”أوبر“ بأنها ستستأنف ضد قرار إلغاء ترخيصها في لندن بسبب ”نمط من الإخفاقات“ بشأن السلامة والأمان.