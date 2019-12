”مطاردة هوليودية“.. 4 قتلى خلال ملاحقة الشرطة الأمريكية لصوص مجوهرات (فيديو)

قال مكتب التحقيقات الاتحادي والشرطة الأمريكية، في وقت متأخر أمس الخميس، إن أربعة أشخاص قتلوا في تبادل لإطلاق نار، بعد سرقة شاحنة تابعة لشركة ”يونايتد بارسل سيرفس“، ومحاولة سرقة متجر حلي في ضاحية بميامي.

وذكرت الشرطة، أن اثنين من اللصوص وسائق الشاحنة وأحد المارة قتلوا، خلال عملية المطاردة التي بدت في مقاطع فيديو متداولة على موقع ”تويتر“ تشبه ”المطاردات الهوليودية“.

Florida UPS truck shootout update: The UPS driver and the the robbers along with an innocent bystander were killed in the shootout pic.twitter.com/0b4giBObkd

وبدأ الحادث بمحاولة سرقة متجر حلي بضاحية كورال جابلس في ميامي في حي ميركل مايل التجاري الشهير، في حوالي الساعة 04:15 مساء.

وقالت الشرطة إن مالك المتجر تصدى للصوص بسلاح، مضيفة أن عاملة في المتجر تعرضت لإصابة طفيفة بشظية رصاصة.

وبعد محاولة السرقة الفاشلة، استولى اللصوص على شاحنة تابعة لـ“يونايتد بارسل سيرفس“، واحتجزوا السائق تحت تهديد السلاح، مما دفع الشرطة لمطاردتهم التي انتهت بتبادل إطلاق نار في ميرامار على بعد نحو 32 كيلومترًا شمالي ميامي.

Police confirm 'multiple fatalities' after jewelry heist suspects carjack UPS truck in South Florida. https://t.co/Mu6ZBDzC1o pic.twitter.com/4JhHGIT8jD

وقال جورج بيرو من مكتب التحقيقات الاتحادي، إن تبادل إطلاق النار بدأ بعدما علقت الشاحنة وسط زحام المرور على طريق 75 السريع، مضيفًا أن اللصين قتلا بالرصاص.

وذكر إيد هوداك، قائد شرطة كورال جابلس، أن سائق الشاحنة الذي احتجزه اللصوص وأحد المارة قتلا أيضًا.

JUST IN: Authorities say two “innocent civilians” killed in shootout after jewelry heist suspects carjack UPS truck in South Florida.

Two suspects were also killed in the shootout. https://t.co/wJjKTPFhAD pic.twitter.com/hCPcWJ9gp3

— ABC News (@ABC) December 6, 2019