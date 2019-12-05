مصري يقتل شقيقه من أجل 50 دولارًا

أقدم مصري على قتل شقيقه بطعنتين غائرتين بالرقبة، وذلك بسبب طلبه مبلغ 800 جنيه، ما يقارب (50 دولارًا)، ورفضه العمل أو البحث عن وظيفة.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن القليوبية بلاغًا من الأهالي بوجود جثة أحد الأشخاص داخل شقتة بعقار سكني بدائرة مركز الخانكة.

وبانتقال فريق المباحث تبين وجود جثة ”محمد.ع“ 54 سنة مسجى على ظهره بأرضية الصالة، وإصابته جرّاء طعنتين بجرحين غائرين بالرقبة من الجهة اليسرى واليمنى وسحجات بالوجة.

وتبين أن المجني عليه مقيم بالشقة المملوكة لشقيقته برفقة شقيقه إسلام 49 عامًا، ”سائق“، والسابق اتهامه في 6 قضايا.

وبالتحقيق مع شقيق المجني عليه، أقر بارتكابه الجريمة إثر مشادة كلامية بينهما بسبب طلب المجني عليه مبلغًا ماليًّا قدره 800 جنيه، ورفضه منحة ذلك المبلغ كونه يرفض العمل.

وأوضح الجاني في التحقيقات أن المناقشة تطورت لمشاجرة، قام على إثرها بالتعدي على الضحية بسلاح أبيض ”سكين“، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.