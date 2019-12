السعودية.. سرقة بباب المسجد وشيخ مسنّ يضرب ”النشال“ (فيديو)

View this post on Instagram

فيديو متداول في السعودية.. فشل شابين في محاولة سرقة مسن عند باب المسجد . #إرم_نيوز #مسجد #سرقة #السعودية #فيديو #حوادث #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia