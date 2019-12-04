السعودية.. سرقة بباب المسجد وشيخ مسنّ يضرب ”النشال“ (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر محاولة أحد اللصوص تعطيل دخول رجل مسن إلى أحد مساجد جدة في السعودية ، فيما باغته لص ثانٍ لنشله، بينما كان آخر ينتظرهما بالمركبة.

وبحسب الفيديو، فإن نباهة المسن نجحت في إفشال مخطط اللصوص، وتعرض النشّال للطمة على وجهه، ففرّ اللصوص من الموقع.

وأثار مقطع الفيديو ردودًا واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ونقل موقع ”سبق“ المحلي عن مصدر أمني قوله: إن ”المسنّ كان قد ذهب لاستراحته شمال جدة، وعند حلول صلاة المغرب توجه إلى المسجد لتأدية الصلاة، وعندما همّ بالدخول حاول الشخص الذي دخل قبله تعطيله عند باب المسجد وإيهامه بأنه سقط؛ حتى يشغله، والثاني جاءه من الخلف لنشل محفظته، فتنبه الضحية وصفعه، الأمر الذي دفع اللصوص للهرب من الموقع مستقلين مركبة كانت قيد التشغيل، قبل أن يُقبض عليهم“.

وأوضح المصدر أن عمليات سرقة المصلين تكررت خلال الفترة الأخيرة في مدينة جدة، حيث إن اللصوص يستهدفون كبار السن الذين لا يستطيعون اللحاق بهم، ويقومون بسرقتهم بسرعة وخفة يد، والكثير من الضحايا لا يتنبّهون، مضيفًا أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على اللصوص.