رغم الصور والمحادثات.. ترامب ينكر معرفته بالأمير أندرو

سلط تقرير لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، الضوء على نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معرفته بالأمير أندرو، وسط الجدل المحيط بالأمير واتهامات تورطه في استغلال القاصرات جنسيًا، على الرغم من مقابلته في حزيران/ يونيو من هذا العام.

سُئل الرئيس الأمريكي عن رأيه بشأن تنحي الأمير أندرو، دوق يورك، عن مسؤولياته الملكية في مؤتمر صحفي لحلف الناتو في لندن، صباح اليوم الثلاثاء، وقال: ”لا أعرف الأمير أندرو“، قبل أن يصف صلاته بالملياردير ”جيفري إبستاين“ المدان باستغلال الأطفال جنسيًا، بأنها ”قصة صعبة“.

وعلى الرغم من نفيه، أشارت الصحيفة إلى أن هناك صورًا تُظهر الرئيس الأمريكي وهو يبتسم ويصافح الأمير أندرو في دير ”وستمنستر“ و“قصر باكنغهام“ و“داوننج ستريت“، خلال زيارته الرسمية إلى لندن، في حزيران/يونيو الماضي.

كما تم تصوير الرئيس والأمير جنبًا إلى جنب مع سيدة أمريكا الأولى ”ميلانيا ترامب“ في منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا في عام 2000، في حفل حضره إبستاين وصديقته آنذاك ”غيسلين ماكسويل“.

ويأتي نفي الرئيس للعلاقة، بعد اتهام صديقة أندرو السابقة ”فرجينيا روبرتس جيفري“، الأمير بأنه أجبرها على ممارسة الجنس 3 مرات عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، أي قاصر وفقًَا لقانون ولاية فلوريدا الأمريكية.

وكشفت فرجينيا، أنّ إحدى هذه المرات كانت في ملهى ترامب الليلي في لندن، ومن جانبه يصر الأمير أندرو على أنه لا يتذكر مقابلتها قط.