سجن الداعية الكويتي فؤاد الرفاعي 4 أشهر بتهمة الإساءة للمذهب الشيعي

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بسجن الداعية المعروف ”فؤاد الرفاعي“ أربعة أشهر؛ في قضية الإساءة للمذهب الشيعي، وفقًا لما أورده حساب ”أمن ومحاكم“.

خاص #أمن_ومحاكم |

محكمة التمييز تقضي بحبس فؤاد الرفاعي 4 أشهر في قضية ازدراء المذهب الشيعي pic.twitter.com/oofIGcjvSG — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) December 1, 2019

ولا تعتبر هذه الدعوى الوحيدة ضد الشيخ الرفاعي، المثير للجدل، ومركزه الإسلامي الذي يحمل اسم ”وذكِر“، فقد سبق أن واجه عدة دعاوى سابقًا؛ بتهم مشابهة تتعلق بالإساءة إلى الطائفة الشيعية وإثارة الفتنة.

وواجه الرفاعي عام 2017 حكمًا قضائيًا بالسجن لمدة 6 أشهر؛ بتهمة ”التشهير والإساءة لجارته وتصويرها من غير علمها ونشر هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي“، في حين أنكر الرفاعي آنذاك هذه التهمة من خلال بيان نشره عبر موقع ”وذكر“ الإلكتروني.

ولا تعتبر الكويت ”الإساءة إلى الأديان والمذاهب“ حرية رأي، إنما مخالفة للقانون فيها إساءة إلى فئة من فئات المجتمع والمساس بكرامتهم، تستوجب العقوبة.