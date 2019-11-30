بعد رفضها الرجوع إليه.. مصري يطلق النار على خطيبته السابقة ويحاول الانتحار

أطلق شاب مصري النار على خطيبته السابقة من مسدس كان بحوزته، وذلك لرفضها الرجوع إليه، ثم أطلق النار على نفسه محاولًا الانتحار.

وتلقى قسم شرطة النزهة في العاصمة المصرية القاهرة بلاغًا من أهالي المنطقة برؤيتهم شابًا يطلق النار على فتاة من مسدس أثناء وقوفها في الشارع، ثم أطلق النار على نفسه، وعلى الفور انتقل رجال أمن المباحث لمكان الواقعة، حيث تم نقلهما للمستشفى، وتبين أنهما على قيد الحياة ولكن في حالة خطرة، وباشرت نيابة النزهة التحقيق.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليها كانت خطيبة المتهم، وفسخت ارتباطها به بسبب خلافات بينهما، إلا أن المتهم كان يريد الرجوع إليها، وحاول أكثر من مرة ولكنها رفضت، ما دفعه لتنفيذ الجريمة.