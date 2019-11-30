 القبض على شابين أثناء تعاطيهما الحشيش داخل محكمة مصرية – إرم نيوز‬‎

القبض على شابين أثناء تعاطيهما الحشيش داخل محكمة مصرية

القبض على شابين أثناء تعاطيهما الحشيش داخل محكمة مصرية

المصدر: يوسف القاضي – إرم نيوز

ألقت قوات الأمن المصرية، السبت، القبض على شخصين داخل محكمة شبين لكوم بمحافظة المنوفية، أثناء تعاطيهما مخدر الحشيش.

وقد بدأت الواقعة بقيام الشخصين بالتواجد داخل مقر المحكمة لحضور نظر بعض القضايا الخاصة بأصدقاء لهما، لكن انتشار رائحة مخدر الحشيش بشكل غير متوقع في المحكمة شكك الحضور في أمرهما.

وعقب التأكد من قيام الشخصين بتناول المخدرات، تم ضبطهما من قبل رجال الأمن، وبتفتيشهما تم العثور على مخدر الحشيش بحوزتهما .

وأحال رجال الأمن المتهمين (27 عامًا)، و(29 عامًا) إلى النيابة العامة للتحقيق معهما، بعد اعترافاتهما الأولية بحيازة الحشيش بغرض التعاطي.

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