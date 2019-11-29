شاب مغربي يحاول الانتحار بسبب ”إشاعة“ بخصوص ”الأساتذة المتعاقدين“ (فيديو)

حاول شاب مغربي متعطل عن العمل، اليوم الجمعة، الانتحار، على خلفية إشاعة حول اختبار اجتازه ليصبح أستاذًا متعاقدًا، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إقناعه بالعدول عن ذلك.

وفي التفاصيل، صعد الشاب عامودًا للكهرباء، أمام المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة تاونات شمال المغرب، بعد شائعة تقول إنّ ”المسؤولين عن الاختبار الذي اجتازه ليصبح أستاذًا متعاقدًا، لم يصححوا كل أوراق المشاركين“.

وتمكنت الجهات المختصة من ثنيه عن الانتحار، بعد مفاوضات معه أمام حشد من المتجمهرين في المكان.

وبنى هذا الشخص الباحث عن عمل موقفه على تسجيل صوتي مسرب مفاده أنّ ”المديرية صححت فقط 1000 ورقة من مجموع 7000 آلاف“ فشعر أن مصيره مهدد وقد يكون من بين المتنافسين الذين لم تصحح أوراقهم، وبالتالي فقد أمله بأن يصبح أستاذًا متعاقدًا.

من جهتها نفت مديرية التعليم الإقليمية ما تم تداوله حول تصحيح الأوراق، قائلة إنّها ”مجرد إشاعات وادعاءات كيدية بغرض زرع الفتنة“.