مصر.. مفاجأة أثناء العثور على الطالبة المختفية ”بسنت“

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر، مفاجأة بشأن اختفاء الطالبة ”بسنت“ في ظروف غامضة أثناء عودتها من الجامعة، قبل أيام، حيث أفادت التحقيقات بأن الطالبة هربت من أسرتها وتزوجت من شخص دون علم أهلها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجت بنبأ اختفاء الطالبة والبحث عنها، بعد تغيبها المفاجئ عن المنزل لعدة أيام.

وسرد أصدقاء ”بسنت“ قصتها على مواقع التواصل، وقالت إحدى صديقات الطالبة وتدعى ”ميرنا محمد“ عبر ”تويتر“، إن ”بسنت خرجت من منزلها صباح الإثنين الماضي للذهاب إلى جامعة حلوان، وبعد مرور يوم شاق داخل الجامعة استقلت محطة المترو وأجرت اتصالًا بوالدتها تخبرها بأنها قلقة من امرأة بجوارها، قبل إغلاق هاتفها“.

بعدها حررت أسرة الطالبة محضرًا بالواقعة بقسم شرطة المرج (شرقي العاصمة)، بتغيب ابنتهم في ظروف غامضة أثناء عودتها من جامعة حلوان جنوبي القاهرة.

لكن التحقيقات كذبت هذه الروايات، وذكرت أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص منذ 30 أكتوبر/تشرين الماضي، وجرى ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب الضجة كشفت كاميرات مراقبة بمحل مجاور لمحطة المترو، أن الفتاة شوهدت لحظة استقلالها سيارة ميكروباص دون لوحات معدنية.

وبسؤال السائق، نفى علمه بالفتاة رغم وجود المفاتيح الخاصة بها داخل سيارته، واقتيد لقسم الشرطة، قبل كشف التفاصيل الآنفة.