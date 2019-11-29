الكويت تضبط عصابة لتزوير العملة

ضبط رجال المباحث الجنائية في الكويت، عصابة مكونة من 5 أشخاص من الجنسية الغانية يمتهنون تزوير العملة، حيث تم العثور بحوزتهم على مبالغ كبيرة من الأموال المزورة والآلات المستخدمة في التزوير الذي بدأوه منذ مدة.

وكشف مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية، أنه بعد البحث والتحري تم التعرف على أفراد العصابة وتحديد هوياتهم والقبض عليهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبحوزتهم مبالغ ضخمة من العملة المزورة وأدوات للطباعة.

وأوضح المصدر ”أنه بعد أن تم القبض على أفراد العصابة في محافظة حولي اعترفوا بأنهم يمارسون نشاطهم منذ فترة استطاعوا خلالها تزييف ملايين الدنانير“، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وجاءت جهود رجال المباحث في ضبط أفراد العصابة، بعد تلقيهم معلومات عن قيام عصابة أفريقية بتزوير العملات الورقية عبر آلات حديثة لضخها في الأسواق عبر عدة محلات، إضافة إلى بيعها بالجملة مقابل أموال حقيقية بربع القيمة.