سعودي يواجه ”التعزير“ لإجباره طفلًا على تقبيل قدمه

طالبت النيابة العامة في السعودية، بمعاقبة مواطن وتعزيره، بعد إدانته بالإساءة إلى طفل والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة ”عكاظ“ المحلية بأن والد ”الطفل تقدم بشكوى إلى الجهة المختصة أفاد فيها بأن المدعى عليه ضرب ابنه البالغ من العمر (3 أعوام) وأجبره على تقبيل قدمه، ثم صوّر المقطع بقصد إهانته وبعث له المقطع المرئي“.

بدورها، حققت النيابة مع المدعى عليه، ووجهت له تهمة ”إساءة معاملة طفل“ طبقًا للمادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، حيث أحيل للمحكمة المختصة التي طالبت بمعاقبته وتعزيره.