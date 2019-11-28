القبض على أجنبيتين وخليجي ظهروا في صور مخلة بالآداب العامة

قبضت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، على فتاتين أجنبيتين، ارتكبتا أفعالًا مخلة بالآداب العامة، بالإضافة لشاب بحريني تورط في الواقعة باستخدام سيارته.

وبحسب صحيفة ”الأيام“ البحرينية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للبحريني والأجنبيتين وقد ارتكبوا أفعالًا اعتُبرت مخلة بالآداب العامة.

وقالت وزارة الداخلية، إن الشاب البحريني يبلغ من العمر 28 عامًا، وتورط في الواقعة باستخدام سيارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان قضية ”الأجنبية العارية“، التي شغلت البحرينيين لمدة أشهر، حتى صدور حكم نهائي بحبسها، في شهر أبريل العام الماضي.

وحكم القضاء البحريني على السيدة الأجنبية، التي وثقت صور سيرها في طريق عام وهي عارية واعتدائها على الشرطة وتعاطي المخدرات، بالسجن سنتين، فيما تم حبس صديق لها، بحريني الجنسية، كان برفقتها، سنة وغرامة ألف دينار (3,300 دولار).