السجن 10 سنوات لقاتل صديقه بسبب ”فيسبوك“

أصدرت محكمة الطفل في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، حكمًا بإدانة قاصر قتل صديقه إثر نقاش دار بينهما، بسبب إضافة المتهم للقتيل بمجموعة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي معتز محمد صالح، إن المدان لم يستفد من أي استثناء من خلال المستندات التي قدمت كمستندات اتهام، وأوقعت عقوبة السجن 10 سنوات، إضافة للدية الكاملة، بعد أن تمسك أولياء الدم بحقهم الشرعي.

وبحسب تفاصيل الدعوى التي أوردتها صحيفة ”الدار“ السودانية، اليوم الخميس، فإن بلاغًا ورد للشرطة يقول فيه الشاكي إن المدان قتل المجني عليه البالغ من العمر 16 عامًا، إثر نقاش دار بينهما بعد أن أضاف المتهم المجني عليه لإحدى مجموعات ”فيسبوك“.

وأرسل المجني عليه شتائم، وتواعد مع المدان على المقابلة بحضور اثنين من أصدقائهما، وعندما حضروا إلى المكان المحدد اشتد النقاش، ليجلب أحد الحضور عصا، بينما استل المتهم سكينًا وسدد بها طعنة أصابت المجني عليه في بطنه أدت إلى وفاته في الحال.