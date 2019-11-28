السجن 7 سنوات بحق بريطاني قتل زوجته في دبي

قضت محكمة الاستئناف في دبي الأربعاء بالحبس 7 سنوات بحق الصحفي البريطاني فرانسيس ماثيو في قضية قتل زوجته.

ووفقًا لصحيفة ”البيان“ المحلية فقد جاء الحكم بعدما طالب محامي الجاني بتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة عامين، بناء على تنازل مقدم من ابن الضحية، والذي يملك الحق في التنازل عن القضية.

وكانت شرطة دبي قد تلقت اتصالًا في شهر يوليو من العام 2017 من المتهم، يدعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما الكائن في منطقة جميرا.

لكن التقارير أظهرت أن وفاة زوجة الرجل كانت جراء ضربة قوية على رأسها، ما أثار الشبهات حول الزوج، وأثناء التحقيقات معه في الشرطة والنيابة، أقر المتهم بمهاجمة زوجته بوساطة مطرقة لكنه أكد أنه لم يكن ينوي قتلها ولم يخطط لذلك.