العثور على طفل لقيط ملفوف بكيس نفايات في مكة المكرمة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقطع فيديو، يرصد لحظة عثور أحد المواطنين في #السعودية، على رضيعة ملقاة على الأرض في حي الزاهر بمكة المكرمة، مرددا:" "الله ينتقم لك عاجلاً غير آجل".