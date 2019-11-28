العثور على طفل لقيط ملفوف بكيس نفايات في مكة المكرمة (فيديو)

عثرت شرطة مكة المكرمة مساء أمس الأربعاء على لقيط بجوار مجمع مدارس حكومي، ملفوف بكيس نفايات أسود.

ووفقًا لصحيفة ”سبق“ السعودية باشرت الجهات المعنية التحقيق بعد أن وردها بلاغ من مواطن يُفيد بأنه عثر على الطفل بحي الزاهر في السعودية، وقامت فرق الهلال الأحمر بالإطمئنان على صحته، واتضح أنه على قيد الحياة، وتم تسليمه لمستشفى الأطفال والولادة بمكة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله، قد وثق حادثة العثور على لقيط بجانب مجمع مدارس مساء أمس بمكة، ويسمع في الفيديو رجل يتحدث ويقول: ”أسأل الله ينتقم لك زي ما رموك…. الله معاك يا بنتِ“ ما يشير إلى أن اللقيط أنثى.