تحول تاريخي في مكافحة المخدرات.. ضبط أول ”غواصة كوكايين“ في أوروبا‎

قالت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن ضبط غواصة تنقل ثلاثة آلاف كيلوغرام (3.3 طن) من الكوكايين قبالة سواحل البلاد يمثل نقطة تحول ”تاريخية“ في مكافحة تهريب المخدرات.

ووصفتها الشرطة بأنها أول غواصة لتهريب المخدرات يتم اعتراضها في أوروبا، مضيفة في بيان أنه تم ضبطها في المياه قبالة منطقة جليقية بشمال غرب البلاد، يوم السبت، وفيها 152 عبوة مغلفة بعناية من الكوكايين.

وقال خافيير لوسادا رئيس وفد الحكومة المركزية في جليقية للصحفيين، اليوم الأربعاء: إن‭ ‬القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تقدر بنحو 100 مليون يورو (110.22 مليون دولار).

وأضاف: ”هذه عملية تاريخية، ستمثل نقطة تحول لقوات الأمن؛ لأنها ستضطر الآن للتعامل مع هذا الاحتمال الجديد“.

وقال مسؤولون إسبان إنهم تلقوا معلومات في بادئ الأمر عن الغواصة من مجموعة عمل مشتركة بين أكثر من حكومة تعمل على مكافحة تهريب المخدرات، مما أدى لانطلاق عملية التعقب التي أدت لضبط الغواصة مساء السبت.

وقالت الشرطة: إن العملية اعتمدت أيضًا على مساعدة قوات شرطة من البرازيل والبرتغال والولايات المتحدة.