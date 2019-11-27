 تخفى لمدة 43 عامًا.. ضبط سعودي ”سبعيني“ تسبب في وفاة آخر دهسًا – إرم نيوز‬‎

تخفى لمدة 43 عامًا.. ضبط سعودي ”سبعيني“ تسبب في وفاة آخر دهسًا

تخفى لمدة 43 عامًا.. ضبط سعودي ”سبعيني“ تسبب في وفاة آخر دهسًا

المصدر: فريق التحرير

بعد 43 عامًا من التخفي، ألقت مرور محافظة الطائف القبض على مواطن تسبب في وفاة آخر دھسًا ولاذ بالفرار من موقع الحادث.

ووفقًا لـ ”سبق“ المحلية، فإنّ ذوي المتوفى ظلوا طوال ھذه السنین يتابعون القضیة مع الأجهزة المعنية، لضمان التوصل إلى الجاني وضبطه، والذي بقي متخفيًا منذ وقت الحادثة، ولم يقم بتسلیم نفسه.

وقالت إدارة المرور إنها تمكنت مؤخرًا، بناء على معلومات توفرت لديھا، من القبض على مرتكب الحادث، وھو مواطن في الـ75 من عمره، وقد اعترف بجريمته.

ومن المنتظر أن تتم إحالة المواطن السبعیني إلى المحكمة الشرعیة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإصدار حكمھا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
الطائف
تاغ
حوادث
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة