الأردن.. كشف هوية مطلقي النار داخل جامعة حكومية في إربد

أكد مدير العلاقات العامة في جامعة اليرموك في محافظة إربد شمال الأردن، مخلص العبيني، أنه تم التعرف على اثنين من الطلبة المتورطين بحادثة إطلاق عيارات نارية داخل الحرم الجامعي، اليوم الثلاثاء.

وقال العتيبي، وفقًا لموقع ”زاد الأردن“ الإخباري:“لم يتم التأكد حتى الآن، ما إذا كان إطلاق النار من مسدس حقيقي أو مسدس صوت“، مشيرًا إلى أنه لم يتم العثور على أعيرة نارية في موقع إطلاق النار.

بدوره، كشف المقدم عامر السرطاوي المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، عن اعتقال شخصين متورطين بحادثة إطلاق النار، داخل جامعة اليرموك، وما يزال البحث جاريًا عن شخص ثالث متورط في الحادثة.

وتابع السرطاوي في بيان صحفي:“ورد بلاغ، ظهر اليوم، إلى مديرية شرطة إربد حول إقدام 3 أشخاص بإطلاق عيارات نارية بالهواء داخل الجامعة ثم فروا من المكان، وذلك إثر خلافات سابقة مع آخرين“، مبينًا أن الحادثة لم تسفر عن إصابات، كما تم ضبط السلاح الناري.

وكان 3 أشخاص مسلحين أقدموا على إطلاق عدة طلقات نارية عشوائية، ظهر اليوم، داخل حرم جامعة اليرموك، حيث أثارت الحادثة حالة من الفزع في صفوف الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة.