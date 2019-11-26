تشييع جثمان الطفل ”أصيل“ قتيل أبو عريش في السعودية (صور)

شيع زملاء الطالب المغدور ”أصيل“ ، وجموع غفيرة من المواطنين السعوديين، جثمانه عصر اليوم الثلاثاء، من مسجد القرعاوي في محافظة أبو عريش في منطقة جازان، إلى مثواه الأخير في جنازٍة حاشدة، وفق مواقع محلية.

وكان الطالب أصيل قد قتل الخميس الماضي، بعد خروجه من مدرسة صلاح الدين الابتدائية في أبوعريش، فور انتهاء الدوام على يد شاب عشريني؛ حيث تم العثور على جثمانه ملقًى بصورة بشعة بجوار المدرسة.

وذكرت صحيفة ”سبق“ الإلكترونية، أنّ التحقيقات أظهرت أن“القاتل خطيب شقيقة المقتول، وكان مقررًا إعلان خطبته، أمس الجمعة“.

ونقلت عن رمزي جعر، عم الطفل ”أصيل“، قوله إنّ ”الحادثة وقعت تفاصيلها، ظُهر الخميس، بعد خروج الطالب من مدرسته، إذ إن القاتل صديق للعائلة، وكان مقررًا إعلان خطبته اليوم على شقيقة المقتول“.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإنه ”رغم تعمد الجاني رسم غموضٍ حول جريمته لمنع القبض عليه، غير أن وحدة البحث والتحري نجحت في تتبع معلومات بحثية رافقتها أعمال تحرٍ وتدقيق استطاعت من خلالها جمع المعلومات؛ ما ساهم في القبض على الجاني أمس“.

وأكدت الشرطة، في بيانها، أن الجاني أقر بجريمته، مشيرةً إلى أنه ستتم إحالة الملف للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.