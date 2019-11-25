سيدة ”محظوظة“ تنجو من موت محقق بعد تعطل مسدس زوجها 4 مرات (فيديو)

نجت سيدة محظوظة في البرازيل من موت محقق، وذلك بعد نحو 4 محاولات فاشلة من قبل زوجها لإطلاق النار عليها، حيث كان السلاح المستخدم يتعطل في كل مرة.

وأظهر فيديو صادم، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة نجاة السيدة بأعجوبة من محاولات زوجها المتكررة لقتلها بمسدس، حيث سجلت كاميرات المراقبة داخل أحد المتاجر محاولات الزوج إطلاق النار على زوجته عدة مرات.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، كشف الفيديو كيف كان الرجل يتكئ على طاولة في متجر في مدينة ”إيتاكوتيرّا“ البرازيلية، ويتحدث مع زوجته وزميليها في المتجر، قبل أن يتخذ المشهد منحى دراميًا.

وأخرج الرجل سلاحًا ناريًا من جيبه فجأة وبدون مقدمات ووجهه نحو رأس زوجته مباشرة، وضغط على الزناد، ولكن المسدس لم يطلق الرصاص، ثم حاول إطلاق الرصاص عدة مرات خلال ثوانٍ ولكن المسدس تعطل، في حين كان أحد عمال المتجر يحاول سحبه بعيدًا عن زوجته.

ولحسن الحظ، عندما نجح الرجل أخيرًا في إطلاق الرصاص في المحاولة الخامسة، كان العامل حينها قد أبعد يده عن الهدف، لتنجو الضحية بأعجوبة من موت محقق.

ووفقًا للتقارير، اعتُقل ”إيتيمرسون دي سوزا مورا“ (31 عامًا)، عقب الحادث واتُهم بالشروع في قتل زوجته، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.

وأكدت الشرطة المحلية أن المشتبه به حاول وفشل في إطلاق الرصاص على رأس زوجته 4 مرات، وعندما أطلق الرصاص بالفعل في المحاولة الخامسة، كان أحد الشهود قد تدخل وأمسك بذراعه، مما أجبره على إطلاق النار للأعلى.