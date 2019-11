سجن كويتي أربعة أعوام بتهمة سب الذات الإلهية

View this post on Instagram

أيَدت محكمة الاستئناف الكويتية، حكمًا بالسجن أربعة أعوام لمواطن بعد اتهامه بعدة قضايا، منها سب الذات الإلهية، من خلال استخدامه لحساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ووفقًا لحساب "أمن ومحاكم" على تيوتر المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، فإن المواطن المتهم لجأ إلى استخدام حسابات وهمية منها حساب يدعى "جمعية الرابية" للتطاول على الذات الإلهية والرسول عليه الصلاة والسلام والذات الأميرية، وسب القضاء وتعد قضية الحسابات الوهمية من القضايا المثارة في الكويت، حيث وصلت إلى قبة البرلمان مطلع العام الجاري، بعد توجيه من أمير الكويت بضرورة إصدار تشريع يضبط منصات التواصل، وبما يراعي أمن المجتمع وقيمه.