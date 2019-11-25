سجن كويتي أربعة أعوام بتهمة سب الذات الإلهية

أيَدت محكمة الاستئناف الكويتية، حكمًا بالسجن أربعة أعوام لمواطن بعد اتهامه بعدة قضايا، منها سب الذات الإلهية، من خلال استخدامه لحساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ووفقًا لحساب ”أمن ومحاكم“ على تيوتر المختص بالأخبار الأمنية والقضائية، فإن المواطن المتهم لجأ إلى استخدام حسابات وهمية منها حساب يدعى ”جمعية الرابية“ للتطاول على الذات الإلهية والرسول عليه الصلاة والسلام.

ومن بين التهم الأخرى الموجهة إلى المواطن الإساءة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسب القضاء.

وتمكنت الجهات الأمنية من التعرف على المواطن الذي يدير الحساب الوهمي عقب إرسال شبكة تويتر بياناته إلى السلطات الأمنية.

بعد ارسال شبكة تويتر بياناته إلى السلطات الامنية |

تأييد سجن مواطن 4 سنوات تطاول عبر حسابات وهمية ومنها "جمعية الرابية" على الذات الالهية والرسول (ص) والذات الاميرية والقضاء وقبيلة مطير pic.twitter.com/8FiRNA5bL8 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) November 25, 2019

وتعد قضية الحسابات الوهمية من القضايا المثارة في الكويت، حيث وصلت إلى قبة البرلمان مطلع العام الجاري، بعد توجيه من أمير الكويت بضرورة إصدار تشريع يضبط منصات التواصل، وبما يراعي أمن المجتمع وقيمه.