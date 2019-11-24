 تفاح إيراني يثير غضب الكويتيين – إرم نيوز‬‎

تفاح إيراني يثير غضب الكويتيين

تفاح إيراني يثير غضب الكويتيين

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

 كشفت منافذ بيع في الكويت ، وجود قصاصات من القرآن الكريم في كراتين تفاح مستورد من إيران، مما أثار حالة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل، معلنة مقاطعة استيراده عقب التأكد من ذلك.

وضبطت الجهات الرسمية عدداً من صناديق الفواكه المحشوة بأوراق من القرآن الكريم خلال جولة تفتيشية لفريق طوارئ حكومي وتمت إحالة المضبوطات للنيابة لإجراء اللازم.

وتداول ناشطون وحسابات كويتية مقطع فيديو يظهر فيه شخصان أحدهما يقوم بالتصوير والآخر باستعراض صناديق التفاح وبداخلها قصاصات صغيرة قال إن المكتوب عليها آيات من القرآن الكريم.

ووفقاً للمصادر الكويتية، ظهرت أوراق المصحف بشكل واضح داخل الصناديق، لتعلن عدد من الجمعيات التعاونية وقف استيراد التفاح من إيران حتى إشعار آخر.

ويشبه هذا الإجراء آخر سبق أن لجأت إليه الجمعيات في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي تجاه شركة ألبان سعودية روجت لمنتجاتها بإعلان قيل إنه ”مسيء للشريعة الإسلامية“.

وأكدت جمعية مدينة صباح الأحمد والرقة التعاونية والمنقف إيقافها استيراد التفاح الإيراني، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً من النشطاء وسط دعوات لباقي الجمعيات التعاونية في البلاد بمقاطعة استيراده، بعد إحالة قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة التجارة الصناديق المضبوطة إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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