تفاح إيراني يثير غضب الكويتيين

كشفت منافذ بيع في الكويت ، وجود قصاصات من القرآن الكريم في كراتين تفاح مستورد من إيران، مما أثار حالة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل، معلنة مقاطعة استيراده عقب التأكد من ذلك.

وضبطت الجهات الرسمية عدداً من صناديق الفواكه المحشوة بأوراق من القرآن الكريم خلال جولة تفتيشية لفريق طوارئ حكومي وتمت إحالة المضبوطات للنيابة لإجراء اللازم.

#التجارة ضبط عدد من كراتين الفواكة

محشوة بأوراق من القرآن الكريم وذلك خلال جولة تفتيشية لفريق طوارئ وتم احالة المضبوطات الى النيابة لاجراء اللازم#جمعية_صباح_الأحمد تقرر وقف توريد التفاح الإيراني الى اشعار اخر بعد هذا الاستخفاف بكتاب الله

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.#اسقاط_القروض_لليوم_353 pic.twitter.com/RIgoIi6QS8 — الديوانية (@aldiwaniaKuwait) November 23, 2019

وتداول ناشطون وحسابات كويتية مقطع فيديو يظهر فيه شخصان أحدهما يقوم بالتصوير والآخر باستعراض صناديق التفاح وبداخلها قصاصات صغيرة قال إن المكتوب عليها آيات من القرآن الكريم.

الجمعيات التعاونية توقف توريد «التفاح الإيراني» pic.twitter.com/q1a1Xfei95 — atv News ???????? (@atvkw_news) November 24, 2019

ووفقاً للمصادر الكويتية، ظهرت أوراق المصحف بشكل واضح داخل الصناديق، لتعلن عدد من الجمعيات التعاونية وقف استيراد التفاح من إيران حتى إشعار آخر.

الجمعيات توقف توريد التفاح الإيراني ,,,, أفا والله أفا ,,,, نرجوا قطع العلاقه مع الشركه المورده ورفع احتجاج بهذا الموضوع لأنها خارج نطاق التجاره والربح والمصلحه الشخصيه هذى أمور مو سهله ولا تتعدى مرور الكرام ويجب المحاسبه والمخالفه الشديده لعدم التكرار https://t.co/shxYJjf4mj — بـــــدوي حضـــــري سنـــــي شيعـــــي (@3teeg_awl) November 24, 2019

ويشبه هذا الإجراء آخر سبق أن لجأت إليه الجمعيات في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي تجاه شركة ألبان سعودية روجت لمنتجاتها بإعلان قيل إنه ”مسيء للشريعة الإسلامية“.

الجمعيات توقف توريد التفاح_الإيراني — بعد اكتشاف أوراق المصحف في الكراتين — غنيمه العيدان (@sedo5555) November 24, 2019

وأكدت جمعية مدينة صباح الأحمد والرقة التعاونية والمنقف إيقافها استيراد التفاح الإيراني، الأمر الذي لاقى ترحيباً واسعاً من النشطاء وسط دعوات لباقي الجمعيات التعاونية في البلاد بمقاطعة استيراده، بعد إحالة قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة التجارة الصناديق المضبوطة إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.