الجاني خطيب شقيقته.. تفاصيل مثيرة بقضية مقتل طفل سعودي

نشرت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة لجريمة مقتل طالب (12 عامًا) عثر على جثته بجوار مدرسته بمحافظة أبو عريش في جازان جنوب المملكة، يوم الخميس.

وذكرت صحيفة ”سبق“ الإلكترونية، أنّ التحقيقات أظهرت أن“القاتل خطيب شقيقة المقتول، وكان مقررًا إعلان خطبته، أمس الجمعة“.

ونقلت عن رمزي جعر، عم الطفل ”أصيل“، قوله إنّ ”الحادثة وقعت تفاصيلها، ظُهر الخميس، بعد خروج الطالب من مدرسته، إذ إن القاتل صديق للعائلة، وكان مقررًا إعلان خطبته اليوم على شقيقة المقتول“.

وأضاف أنّه“عند الساعة الـ12:38 خرج أصيل من المدرسة برفقة القاتل، ولم يصل إلى البيت حتى تواصلت معنا الجهات الأمنية بشأن وجوده مقتولًا أمام فناء المدرسة“.

وأشار إلى أنه بعد الوصول إلى موقع الجريمة برفقة القاتل بدا وكأنه ”متأثر بالحادثة كبقية الأهل والأقرباء، ولم نشك قط فيه، حيث أكد لوالده أنه لم يجده في المدرسة عندما ذهب إليه“.

وتابع:“بعد مكوثنا في موقع الجريمة ساعات عدة، والقاتل بيننا، تعرّف عليه عدد من زملاء أصيل، وبيَّنوا أنه أخذه من المدرسة في نهاية الدوام، حينها بدا الارتباك على القاتل، ودخل في نوبة بكاء غريبة“.

وزاد عم الطفل المغدور:“بعد العودة لكاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة، والمحال المجاورة لها، تبيَّن خروجه من المدرسة، وركوبه مع القاتل في سيارته، وعلى الفور تم القبض عليه“.

وقال إنّه“خلال التحقيق أكد أنه لم يكن يشعر بما قام به لحظة القتل، إذ لا توجد بينهما أي خلافات من قبل، وأنه كان مقررًا إعلان خطبته (أمس) على شقيقة المقتول“.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الطالب ”أصيل“ متوفى بجوار مدرسته، يوم الخميس، حيث اكتشفت الشرطة عقب وصولها المكان، أنّ هناك آثار كدمات على الجثة، وتم نقلها إلى المستشفى، ومباشرة التحقيقات التي قادت إلى القاتل.