تركيا.. العنف ضد النساء يودي بحياة 302 امرأة في 2019

سجلت حالات العنف ضد المرأة في تركيا تصاعدًا مقلقًا، حيث شهدت الفترة ما بين الأول من كانون الثاني/يناير وحتى الـ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري مقتل 302 امرأة على يد الرجال خلال 324 يومًا، إضافة إلى 532 حالة ممارسة للعنف ضد المرأة.

وقدم أيفريم كبنك وأيجه أوزتوكات، من موقع ”بيانت“ التركي، إحصائيات صادمة عبر هذه الأرقام، من خلال التقرير الذي قاما بإعداده اعتمادًا على الأخبار التي جمعاها من الصحف المحلية والوطنية ومن المواقع والوكالات الإخبارية.

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن دخول 12 امرأة على الأقل إلى المستشفيات ”في وضع صحي خطير“، نتيجة العنف الذي تعرضن له.

10 أجنبيات

وأشار التقرير الذي رصد الجرائم المرتكبة ضد النساء في جميع أنحاء البلاد، إلى أن عشر نساء على الأقل من النساء المقتولات لم يكنّ مواطنات تركيات بل أجنبيات.

وذكر التقرير أن من بين النساء المقتولات سوريتين، وأفغانيتين، وعراقية، وصينية، وأوكرانية، ومغربية، وأذرية، وأخرى أوزبكية.

وأضاف التقرير أن 64 % من هؤلاء النسوة قتلن من طرف زوج أو زوج سابق أو عشيق أو عشيق سابق.

صدمة

من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن 198 من النساء المقتولات لقين حتفهن على يد زوج-زوج سابق أو عشيق-عشيق سابق، و31 امرأة قتلن على يد أخ أو أب أو ابن، و20 امرأة قتلن على يد جار أو صديق، فيما قتلت 8 أخريات على يد أقارب.

وحسبما ورد في التقرير، فقد لقيت 19 سيدة أخريات مصرعهن على يد صهر-صهر سابق، فيما قتلت واحدة على يد الشرطة، وواحدة من طرف والد جاء مع ابنه إلى المدرسة نفسها، فيما قتلت أخرى على يد رئيسها في العمل.

وأفاد التقرير بأن 23 امرأة من المقتولات لم تذكر صلة قرابتهن بالقاتل في وسائل الإعلام.

ذروة أغسطس

واحتوى التقرير على تفصيل كامل للجرائم التي ارتكبت ضد المرأة حسب التسلسل الزمني لها وحسب الأشهر التي حدثت فيه، وعلى هذا الأساس تبين أن 23 امرأة قتلن في شهر كانون الثاني/يناير، و23 في شباط/فبراير، و22 في آذار/مارس، و31 في نيسان/أبريل، و27 في أيار/مايو، و34 في حزيران/يونيو، و22 في تموز/يوليو، و40 في آب/أغسطس، و37 في أيلول/سبتمبر و23 في تشرين الأول/أكتوبر، فيما قتلت 20 امرأة على الأقل ما بين الأول والـ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

كما أكد التقرير وجود أربع حالات وفاة مشبوهة لنساء، في شهر كانون الثاني/يناير 2019، وثلاثة نساء لم يتم التعرف على قاتلهن.

532 حالة عنف

وأشار التقرير إلى أن 10 حالات موت للنساء على الأقل في الفترة ما بين الأول والـ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، انعكست في الإعلام على شكل حالات وفاة مشبوهة.

وأضاف التقرير أن الفترة البالغة 324 يومًا والممتدة بين الأول من كانون الثاني/يناير والـ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، شهدت على الأقل 532 حالة ممارسة للعنف ضد المرأة، وأن 12 امرأة من ضحايا عنف الرجل على الأقل دخلن المستشفى بوضع صحي حرج، كما ورد في وسائل الإعلام.

وأفاد التقرير بأن 285 من النساء اللواتي تعرضن للعنف، وقعن ضحية للعنف من قبل عشيق أو عشيق سابق أو زوج.