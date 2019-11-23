بعد فضائح إبستاين.. الأمير أندرو مكث في قصر مصمم أزياء متهم بالتحرش الجنسي‎

تتوالى فضائح دوق يورك، الأمير أندرو، والتي هبطت كالصاعقة على العائلة المالكة؛ ما دفع الملكة إلى عزل ابنها من الواجبات الملكية بعد احتجاجات علنية على علاقته بالمتحرش بالأطفال جيفري إبستاين.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الأمير أندرو مكث في قصر البهاما الفاخر لعملاق الأزياء بيتر نيغارد، المتهم بالتحرش الجنسي من قبل ثلاث موظفات.

وقضى دوق يورك، وقتًا في القصر الفخم الذي يضم 12 كوخًا ذات طابع مائي وحوض سمك ومهبطًا لطائرات الهليكوبتر وكازينو، بصحبة زوجته السابقة سارة فيرجسون في يونيو 2000.

ويعتبر الأمير أندرو واحدًا من العديد من الأسماء الشهيرة التي قضت وقتًا في قصر المصمم المذكور، بما في ذلك مايكل جاكسون المتهم أيضًا بالاستغلال الجنسي للأطفال.

وجاءت هذه الزيارة، بعد أن واجه نيغارد ثلاث شكاوى تتعلق بالتحرش الجنسي من قبل موظفين سابقين تم تقديمها إلى لجنة حقوق الإنسان في مانيتوبا في التسعينيات، والتي قام بتسويتها.

وزعمت إحدى منسقات السفر وعمرها 27 عامًا، بأنها تعرضت مرارًا وتكرارًا للمسات من نيغارد وتحرش جنسي، وقالت أخرى وهي مديرة اتصالات تبلغ من العمر 39 عامًا، إنها أضافت السباحة العارية على جدول أعمال نيغارد.

وقبل ذلك، في عام 1980، اتُهم نيغارد باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا، ومع ذلك، أسقطت التهمة عندما فشلت الضحية المزعومة في الإدلاء بشهادتها في جلسة أولية.

ويفتخر موقع نيغارد بزيارة دوق ودوقة يورك لقصره المبني على مساحة 4.5 فدان في شبه جزيرة Lyford Cay، الجزيرة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في جزر البهاما.

واشترى نيغارد الأرض في عام 1987، وحولها إلى منتجع، حيث استضاف مجموعة كاملة من المشاهير والنخب السياسية، بما في ذلك أوبرا وينفري وروبرت دي نيرو، كما استضاف الرئيس السابق جورج بوش ومايكل جاكسون الذي واجه مزاعم عن الإساءة الجنسية للصبيان الصغار قبل وفاته في عام 2009.

ويعتبر بيتر نيغارد هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة Nygård International، وهي شركة مقرها في وينيبيغ تقوم بتصنيع ملابس النساء.