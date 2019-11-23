القضاء الأمريكي يأمر إيران بدفع 180 مليون دولار لصحافي كان مسجونًا لديها‎

المصدر: أ ف ب

أمر القضاء الأمريكي إيران بدفع 180 مليون دولار لمراسل صحيفة ”واشنطن بوست“ في طهران جيسون رضائيان الذي قضى سنة ونصف سنة في السجون الإيرانية.

وهذا القرار أصدرته محكمة فدرالية في واشنطن. وأمر القاضي بدفع المبلغ لرضائيان وعائلته تعويضًا عن الألم والمعاناة والخسارة المادية التي تكبدها خلال 18 شهرًا من الاحتجاز.

وقال القاضي ريتشارد ليون في حكمه ”اعتقلت إيران واحتجزت جيسون من أجل زيادة وسائل الضغط في المفاوضات (..) مع الولايات المتحدة“.

وأضاف أن ”أخذ رجل كرهينة وتعذيبه لضمان عامل تمكين في المفاوضات، هو أمر مخزٍ ويستحق العقاب“، معتبرًا أنه يجب ”ردع“ إيران عن الإقدام على تصرّف مماثل.

وكان رضائيان أحد أربعة سجناء أطلقت ايران سراحهم في 16 كانون الثاني/يناير 2016 قبل ساعات من توقيع القوى العظمى مع ايران اتفاقا في تموز/يوليو حول البرنامج النووي الايراني.

وكان الصحافي اعتقل في تموز/يوليو 2014 في منزله بطهران حيث كان يعمل مراسلًا للصحيفة الأمريكية. وصدر عليه حكم بالسجن بتهمة ”التجسس“ و“التعاون مع حكومات معادية“. ونفى الصحافي وصحيفة ”واشنطن بوست“ هذه الاتهمات نفيًا قاطعًا.