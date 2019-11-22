ومن الغيرة ما قتل.. هندي يقتل زوجته لإعجابها بفنان

قتل رجل يُدعى دينيشوار بوديت، 33 عامًا، زوجته ”دون دويجوي“ بمنطقة حيدر آباد في الهند، لإصرارها على مشاهدة أفلام النجم الهندي هريثيك روشان، قبل أن ينتحر بعد ذلك، بحسب ما ذكرت التقارير.

ووفقًا لتفاصيل الواقعة التي نشرها موقع urdupoint، أقدم بوديات -وهو مهاجر هندي يعمل نادلًا، ويعيش بالولايات المتحدة-، على قتل زوجته ثم قتل نفسه عبر حبل لفه حول عنقه مُعلق بشجرة، فيما أفاد جيرانه أن عملية القتل تمت بسبب هوس الزوجة بمشاهدة أفلام نجم بوليوود هريثيك روشان.

ونقل موقع urdupoint عن امرأة مقربة من المرأة المتوفاة، قولها ”إن دينيشوار بوديدات كان معروفًا بسلوكه القاسي“، متابعة:“لقد تعامل مع زوجته بشكل سيئ عدة مرات من قبل، وكان يغار بشدة كلما رأها تشاهد روشان على الشاشة، لكن على الرغم من الغيرة وسوء المعاملة، فقد أحبها أيضًا كثيرًا“.

فيما أضافت صديقة أخرى للزوجة:“كانت تعشق مشاهدة أفلام هريثيك روشان، أو الاستماع إلى أغانيه ونتيجة لهذا، كان زوجها يهددها، ويقول إنه لا يحب ذلك، إنه غيور جدًا“.

في حادثة أخرى مماثلة، أنهى رجل حياته قبل 30 دقيقة فقط من زواجه من امرأة في الهند – وهو حادث مروّع للغاية وقع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يعرف بعد سبب الوفاة.