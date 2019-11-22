الأمن الكويتي يكشف ”خداع“ حارس عمارة ادعى تعرضه للضرب والسرقة

كشف مصدر أمني في إدارة مباحث حولي في الكويت تفاصيل ادعاء حارس إحدى العمارات السكنية بتعرّضه للضرب من قبل شخصين استوليا على مبلغ 1600 دينار قيمة الإيجارات.

وقال المصدر: إن أفراد المباحث تمكنوا، اليوم الجمعة، من كشف كذب حارس عمارة ادعى أنه تعرّض للضرب من قبل شخصين استوليا على مبلغ 1600 دينار قيمة الإيجارات، بحسب وسائل إعلام كويتية.

وأضاف المصدر أن حارس العمارة قام بالاتصال مع كفيله وإبلاغه بأنه تعرّض للضرب من قبل شخصين لا يعرفهما، حيث قاما بسلب مبلغ 1600 دينار.

وأشار المصدر إلى أن الكفيل توجه إلى مكان الحادثة، حيث فوجئ بوجود إصابات في الحارس المصري فنقله إلى المستشفى.

وأكد المصدر الأمني أنه وبعد تسجيل الكفيل والحارس لحادثة الضرب في مخفر منطقة سلوى، بوشرت التحقيقات مع المجني عليه حيث تبين أنه أصاب نفسه بالكدمات، وأنه اختلق واقعة الضرب والسلب؛ ليستولي على قيمة الإيجارات.