 السعودية.. الإطاحة برجل وامرأة يروجان المخدرات وضبط 30 طلقة بحوزتهما (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية.. الإطاحة برجل وامرأة يروجان المخدرات وضبط 30 طلقة بحوزتهما (فيديو)

السعودية.. الإطاحة برجل وامرأة يروجان المخدرات وضبط 30 طلقة بحوزتهما (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وثق الإعلامي المختص بالقضايا الأمنية في المملكة العربية السعودية، سعود الشيباني، لحظة قيام شرطة منطقة الرياض بضبط رجل وامرأة يروجان المخدرات داخل منزلهما في حي الفيصلية.

ورصد مقطع الفيديو، الذي نشره الشيباني عبر حسابه في ”سناب شات“، كميات من المخدرات المتنوعة التي كشفت عنها الشرطة، إضافة إلى 30 رصاصة، وممنوعات أخرى كانت بحوزة المتهمين.

ولم يتم الكشف عن هوية الرجل والمرأة المتورطين بالواقعة.

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