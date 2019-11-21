السعودية.. الإطاحة برجل وامرأة يروجان المخدرات وضبط 30 طلقة بحوزتهما (فيديو)

وثق الإعلامي المختص بالقضايا الأمنية في المملكة العربية السعودية، سعود الشيباني، لحظة قيام شرطة منطقة الرياض بضبط رجل وامرأة يروجان المخدرات داخل منزلهما في حي الفيصلية.

ورصد مقطع الفيديو، الذي نشره الشيباني عبر حسابه في ”سناب شات“، كميات من المخدرات المتنوعة التي كشفت عنها الشرطة، إضافة إلى 30 رصاصة، وممنوعات أخرى كانت بحوزة المتهمين.

ضبط (٣٠) طلقة نارية بحوزة مروج مخدرات بفيصلية الرياض pic.twitter.com/jkXBGzke7g — سعود الشيباني (@saudshaibani) November 21, 2019

ولم يتم الكشف عن هوية الرجل والمرأة المتورطين بالواقعة.