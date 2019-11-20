برازيلي يقتل متسولة في الشارع أمام الناس بسبب ”20 سنتًا“ (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قتل رجل لمتسولة طلبت منه مساعدة مالية في أحد شوارع البرازيل.

كان القاتل يسير في أحد شوارع البرازيل عندما اقتربت منه سيدة مشردة وطلبت منه منحها 20 سنتًا، وعندما كررت طلبها اتخذ الموقف منحى دراميًا.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُظهر الفيديو الرجل وهو يخرج مسدسه ويطلق النار على ضحيته من مسافة قريبة، قبل أن يمشي بهدوء من مكان الحادث وكأن شيئًا لم يحدث.

وقالت الشرطة إنه بعد إلقاء القبض على القاتل والمعروف باسم ”أدربال راموس دي كاسترو“، اعترف بأن المرأة كانت تطلب منه ريالًا برازيليًا واحدًا، أي ما يعادل 20 سنتًا فقط.

وكشفت التقارير أن الضحية التي ماتت متأثرة بجراحها تدعى ”زيلدا هنريك دوس سانتوس لياندرو“، وتبلغ من العمر 31 عامًا، وهي مشردة تُعرف باسم ”نييا“.

هذا ووقع الحادث في الساعات الأولى من يوم السبت في شارع رئيسي في مدينة ”نيتيروي“، وفي الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة القريبة، يمكن رؤية سيدة تتوقف لمساعدة الضحية وتستنجد بالسيارات المارة لنقل الضحية للمستشفى.

كما أظهر الفيديو القاتل وهو ينظر خلفه ليرى ما يحدث وهو يسير بعيدًا، قبل أن يبدأ الركض للهرب من مسرح الجريمة، بعدما أطلق النار على الضحية ما لا يقل عن مرتين.

ويأتي هذا الحادث بعد أن أصدر الرئيس البرازيلي ”جير بولسونارو“، وهو نقيب سابق بالجيش، مرسومًا في أيار/مايو يسمح لفئات كبيرة من الشعب، بمن في ذلك سائقو الشاحنات والسياسيون، بحمل الأسلحة دون الحاجة إلى إثبات سبب حاجتهم إليها.