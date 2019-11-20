والد الطالب السوداني ضحية التنمر في مصر يغير مسار القضية

قررت النيابة العامة في مصر، إخلاء سبيل 3 شباب ظهروا في مقطع فيديو يعتدون بالضرب على طالب سوداني في الشارع ويتنمرون عليه بكفالة 2000 جنيه.

جاء قرار النيابة المصرية، بعد أن تنازل والد المجني عليه عن القضية وإعلان التصالح مع المتهمين.

وقال الطالب السوداني في التحقيقات إنه أثناء سيره في الشارع للذهاب إلى المدرسة، شاهد 3 شباب يقتربون منه ويعترضون طريقه ثم أخرج أحدهم هاتفه المحمول وبدأ في تصويره أثناء التنمر عليه والسخرية منه.

وأوضح الطالب أن الشابين الآخرين قالا ”الحفلة هتبدا“، ثم حاولا تقطيع حقيبة مدرسته وحاولا استخراج الكتب وتقطيعها، وسخرا من لون بشرته.

وأثارت الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غضب المتابعين الذين طالبوا الجهات المعنية بالتوصل إلى الجناة ومعاقبتهم.

وعلى إثر هذه الضجة قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين بتهمة التنمر والسخرية من وافد يعيش في مصر، وأمرت نيابة حدائق القبة في العاصمة المصرية القاهرة بحجز 3 أشخاص قبل أن يتنازل والد الطالب عن القضية.