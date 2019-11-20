تباطأ المعلم في إنقاذه.. وفاة طالب مصري في الفصل الدراسي

لفظ طالب مصري أنفاسه الأخيرة أثناء الحصة داخل إحدى المدارس، بهبوط حاد في الدورة الدموية، بعدما رفض المعلم إنقاذه.

وفي التفاصيل شهدت مدرسة نور السلام الخاصة في القناطر، وفاة الطالب طارق محمد القوصي بعد تعرضه لأزمة حادة وتباطؤ المسؤولين في إسعافه.

وقال شهود عيان في التحقيقات، إن الطالب استغاث بمدرس الحصة لإسعافه فاعتقد المعلم أن التلميذ يتظاهر بالمرض فتركه وطلب منه عدم الضحك وتركه.

وأصيب الطالب بعدها بغيبوبة ولم ينتبه أحد من إدارة المدرسة أو مدرس الفصل لحالته إلا بعد نصف ساعة وعند التدخل وطلب الإسعاف اكتشفوا وفاته.

من جهته قال محمد القوصي والد الطالب طارق، إنه فوجئ باتصال هاتفي يخبره بنقل ابنه للمستشفى، وعندما وصل إلى هناك تلقى خبر وفاته.

واتهم والد الطالب المدرسة بالإهمال والتراخي في إسعاف نجله ورفض إنقاذ ابنه، وطالب جهات التحقيق بالعمل على كشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين.

بدوره أكد مدير الإدارة التعليمية في المحافظة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في الواقعة وإرسال لجنة للمدرسة، لتفريغ الكاميرات وإعداد تقرير كامل بالواقعة، وسماع أقوال كافة الأطراف.