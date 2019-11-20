بحيلة الاختباء.. أردني ينجو من السجن رغم إدانته بهتك عرض طبيبة

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بإسقاط عقوبة الحبس بحق مدان، توارى عن الأنظار بعد تحرّشه بطبيبة منذ أكثر من عشرة أعوام.

وقال عبد اللطيف مدهش محامي المتهم، إن المحكمة أسقطت القضية بالتقادم، بعدما حُكم على المتهم حكمًا قطعيًّا بسجنه عامين، عند وقوع حادثة هتك العرض قبل عشرة أعوام.

وبعد إصدار الحكم القطعي بحقه، اختبأ الجاني عن الأنظار طوال هذه الفترة.

وأشار المحامي، في حديثه مع موقع الوكيل الإخباري الأردني، إلى أنه تقدم بطلب إسقاط العقوبة على موكله، بعد توافر شرط التقادم على القضية.

وينص قانون أصول المحاكمات الجزائية بالأردن على أن مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة، تُحدد، بـ“ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز 20عامًا أو تنقص عن 10 أعوام“.