إعدام يمني قتل طفلة سعودية بعد تعذيبها بوحشية

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم القتل تعزيرًا في جانٍ (يمني الجنسية) كان قد أقدم على قتل طفلة سعودية، وذلك بعد تعذيبها بالضرب ضربًا مبرحًا وحرق أجزاء من جسمها بأداة ساخنة، ما تسبب بوفاتها.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإن الجاني اليمني – ويدعى رشاد أحمد قايد النمر – قتل الطفلة مي بنت خالد بن محمد النمر، وذلك بعد تعذيبها بالضرب ضربًا مبرحًا وحرق أجزاء من جسمها بأداة ساخنة، متسببًا بوفاتها.

وتم تنفيذ الحكم بالقاتل في سجن منطقة المدينة المنورة.

ويبدو من اسمي الجاني والضحية أنهما أقارب رغم اختلاف جنسيتيهما.