القبض على 3 سعوديين اعتدوا على عامل وقود في الطائف

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول، وهم يعتدون على عامل محطة وقود.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه ”إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، فقد تمكنت المتابعة الأمنية من تحديد هوية الجناة“.

القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على عامل بمحطة للمحروقات في #الطائف . pic.twitter.com/j1Afo9TAgP — اخبار الطائف (@news_taif1) November 19, 2019

وكشف المتحدث الإعلامي، أن ”المتورطين هم 3 سعوديين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.